Зеленский назвал дату переговоров по Украине в Лондоне с участием США и Франции

Переговоры по Украине в Лондоне с участием США и Франции пройдут 23 апреля

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, диалог получился хорошим, в ходе него подтвердилась точная дата переговоров по Украине в Лондоне — участники встречи соберутся в британской столице 23 апреля.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира», — написал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров, которые, по его словам, помогают разрешить затянувшийся конфликт.

Зеленский отметил, что прекращение огня — это первый шаг на пути к миру. По его мнению, пасхальная ночь показала, что Россия затягивает конфликт. Однако, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины за период действия пасхального перемирия нарушили его 4,9 тысячи раз.