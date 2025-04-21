Минобороны: украинские войска 4,9 тыс раз нарушили режим пасхального перемирия

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Украинские войска 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия в зоне спецоперации, которое шло с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военные противника не прекращали устраивать артиллерийские обстрелы, наносить удары с применением БПЛА по позициям ВС России. ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму.

ВСУ пытались атаковать российских военных 90 беспилотниками, выпустили 1,4 тыс. артиллерийских снарядов, нанесли 3,3 тыс. ударов квадрокоптерами. При этом днем интенсивность боевых действий по линии фронта снизилась.

Россия продолжила боевые действия после Пасхального перемирия.