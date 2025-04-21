Россия продолжила боевые действия после Пасхального перемирия

Российские военные продолжили выполнять боевые задачи в зоне СВО после окончания Пасхального перемирия. Бойцы ВС РФ строго соблюдали условия прекращения огня, однако украинская армия не прекращала атаки на российские позиции и гражданские объекты, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — проинформировало оборонное ведомство.

Несмотря на то, что интенсивность ведения огня со стороны ВСУ в дневное время была «существенно снижена», во время Пасхального перемирия украинцы 4900 раз нарушили режим прекращения огня. За это время украинские войска также применили 90 беспилотников, все из которых были уничтожены российскими военными.

Пасхальное перемирие действовало с 18:00 субботы, 19 апреля, по 00:00 понедельника, 21 апреля.