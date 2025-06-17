США могут атаковать подземный завод по обогащению урана в Иране
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность присоединения к военной операции Израиля против Ирана, включая удары по ядерным объектам, сообщает РБК.
Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, одной из вероятных целей может стать подземный завод по обогащению урана в Фордо, расположенный в 160 км от Тегерана.
Ранее Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана, подчеркнув технологическое превосходство американского оружия.
«Самый быстрый путь к миру для Ирана — отказ от ядерной программы», — заявил источник издания.
17 июня президент США досрочно вернулся с саммита G7, отметив, что его интересует не временное перемирие, а полное прекращение ядерной программы Ирана.
На фоне этих заявлений иранские ПВО продолжают отражать воздушные удары, а Тегеран организовал очередную ракетную атаку на Израиль.