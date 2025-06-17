США могут атаковать подземный завод по обогащению урана в Иране

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Axios: Трамп рассматривает участие США в ударах по ядерным объектам Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность присоединения к военной операции Израиля против Ирана, включая удары по ядерным объектам, сообщает РБК .

Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, одной из вероятных целей может стать подземный завод по обогащению урана в Фордо, расположенный в 160 км от Тегерана.

Ранее Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана, подчеркнув технологическое превосходство американского оружия.

«Самый быстрый путь к миру для Ирана — отказ от ядерной программы», — заявил источник издания.

17 июня президент США досрочно вернулся с саммита G7, отметив, что его интересует не временное перемирие, а полное прекращение ядерной программы Ирана.

На фоне этих заявлений иранские ПВО продолжают отражать воздушные удары, а Тегеран организовал очередную ракетную атаку на Израиль.