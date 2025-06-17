На севере Израиля из-за иранских ракет зазвучали сирены воздушной тревоги

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на севере страны и в крупном портовом городе Хайфа сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска ракет Ираном, пишет РИА Новости .

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных с территории Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные делают все возможное, чтобы перехватить иранские ракеты и не допустить того, чтобы они достигли целей.

Население попросили следовать указаниям командования тыла и соблюдать меры безопасности.

Ранее Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города для того, чтобы сохранить собственную жизнь. Также в Иране сообщали, что приготовили для Израиля «туз в рукаве», к которому Тель-Авив не готов.

Параллельно с этим жители Тегерана публикуют в Сети кадры новой израильской атаки.