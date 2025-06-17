Опубликовано страшное видео ударов Израиля по Тегерану

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Израиль продолжает обстреливать иранскую столицу — Тегеран. Местные жители снимают и публикуют в Сети страшные кадры с мощными взрывами, пишет SHOT .

На опубликованные кадры попали несколько израильских ударов. Видно, что после прилета боеприпаса в небо поднялись сначала языки пламени, затем черный густой дым.

За кадром слышно, как женщины эмоционально реагировали на каждый удар. После взрывов они вскрикивали.

По данным СМИ, Израиль обстреливает западную часть Тегерана, там работает система ПВО. Атакам также подвержены города Тебриз, Бушер и Шираз.

Ранее Иран заявил, что у него для Израиля есть «козырь в рукаве», к которому Тель-Авив не готов.