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Иран заявил, что у него есть неожиданные для Израиля козыри в рукаве

У Тегерана есть «козыри в рукаве». Израиль скоро увидит «то, чего не ожидал», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах исламской республики.

По его словам, Тегеран продолжает наносить «болезненные» удары по объектам в Израиле. Для достижения поставленных целей «эмоции должны быть под контролем».

По словам источника, у Тегерана сохраняется некий козырь. Израиль не догадывается о нем, но вскоре может его увидеть.

17 июня Иран начал новую фазу ответных атак по Израилю. Так, исламская республика нанесла удары по израильским авиабазам. Армия Израиля же заявила, что привела ПВО в готовность.

Между тем улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Ирана. Люди большую часть времени проводят в бомбоубежищах.