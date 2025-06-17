Улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Ирана

На улицах Тель-Авива стало безлюдно из-за прилетов ракет Ирана по жилым кварталам. Город выглядит опустевшим, но при этом население старается не паниковать, сообщает РИА Новости.

В Израиле введены ограничения на трудовую и образовательную деятельность. Массовые собрания также запрещены. В Тель-Авиве были закрыты госучреждения, пляжи. Больницы переведены на особый режим работы.

Увеселительные заведения не работают, однако некоторые кафе все же открыты, как и продовольственные магазины. Нехватки продуктов в городе не наблюдается.

На набережной Тель-Авива нет людей, однако горожане занимаются спортом на общественных площадках. При этом в городе действует новая система оповещения об угрозе ракетных обстрелов, благодаря которым можно будет заранее укрыться в бомбоубежище.

Ранее агентство Fars сообщало, что ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив. В городе перебои с электричеством, жителям большую часть времени приходится находиться в бомбоубежищах.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. Сейчас стороны продолжают обмениваться ударами.