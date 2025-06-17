Fars: ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив
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ВС Ирана нанесли по Израилю ракетные удары, которые полностью парализовали Тель-Авив, сообщает ТАСС ТАССсо ссылкой на Fars.
В городе после ударов наблюдаются перебои с электричеством. Также возникли трудности с поставкой горючего.
Жителям города большую часть времени приходится находиться в бомбоубежищах. Между тем иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане пытаются покинуть страну.
Люди переходят через границу с Иорданией. Также некоторые плывут по Средиземному морю в сторону Кипра.
Ранее сообщалось, что Иран начал новую волну ответных запусков по Израилю. Ракетами класса «земля-земля» обстреливалась военная инфраструктура еврейского государства.
Между тем армия Израиля объявила об убийстве нового главы иранского Генштаба Али Шадмани. Он погиб во время ночных авиационных ударов по Ирану.