Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала, что во время ночных авиационных ударов по Ирану был убит новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани. Он занял должность всего несколько дней назад после того, как его предшественника устранили, сообщает РИА Новости .

Израиль получил точные разведданные. После этого ночью истребители ВВС нанесли удары по штаб-квартире в самом центре Тегерана, после чего убили начальника Генштаба ВС Ирана Али Шадмани.

Он считался наиболее высокопоставленным военным командиром страны и самым приближенным к лидеру государства Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи. Политического преследования руководства в Тегеране не может быть, пока государство не убьет хотя бы одного американского гражданина.