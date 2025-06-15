Reuters: Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам одного из американских чиновников, ни о каком политическом преследовании иранского руководства не может быть и речи, пока страна не убьет хотя бы одного гражданина США.
Как ранее заявлялось в материале WSJ, Израиль не исключал признание Хаменеи в качестве потенциальной цели для ударов.
В субботу стало известно, что за последнее время в результате израильских атак погибли как минимум 14 иранских ученых-атомщиков.