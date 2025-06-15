Вода хлынула на улицы: диверсанты подорвали один из трубопроводов в Тегеране

сегодня в 18:42

Улицы Тегерана уходят под воду после подрыва трубопровода диверсантами

Диверсанты подорвали один из трубопроводов Тегерана. Некоторые улицы иранской столицы оказались затоплены, сообщает Baza со ссылкой на арабские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как улицы Тегерана заливает водой. Также беспилотник атаковал здание иранского Минюста. При выезде из города образовалась огромная пробка — местные жители массово покидают его.

Согласно данным издания Reuters, за последние несколько дней в результате израильских атак погибли минимум 14 иранских ученых-атомщиков. Некоторые из них были убиты с помощью подрыва личных автомобилей.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение о мире и «сделать Ближний Восток снова великим».