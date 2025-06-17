КСИР: Иран нанес удары по авиабазам Израиля

Утверждается, что была проведена операция с использованием большого количества ракет. В КСИР отметили, что Тегеран ударил по израильским авиабазам, откуда вылетают истребители для атак по Ирану.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что Иран снова запустил ракеты по Израилю. Израильские системы ПВО были готовы отражать удары.

Агентство Tasnim писало, что 17 июня началась новая волна ответного удара Ирана ракетами и БПЛА по Израилю.

Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что США контролируют небо над Ираном, несмотря на все его вооружение. Он подчеркнул, что у Тегерана было хорошее ПВО, но оно не так эффективно, как американское оборудование.