Трамп: воздушное пространство над Ираном находится под контролем США

Трамп отметил, что у Ирана было хорошее оборудование для слежения и ПВО, причем в больших количествах. Однако «это ничто по сравнению с американскими разработками».

Трамп подчеркнул, США контролируют воздушное пространство над Ираном, несмотря на все вооружение исламской республики.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские ВВС контролируют небо над Тегераном.

Стало известно, что США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток. Вашингтон заявил, что это нужно для защиты американского военного контингента в регионе.

Ранее Трамп заявил, что даст Тегерану «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне конфликта Ирана и Израиля. Позднее Reuters отметило, что американский лидер не настроен лично участвовать в этом процессе. Он может отправить на встречу, если та состоится, своих посланников.