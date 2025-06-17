JP: Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп даст Ирану «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

«Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — отметил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран отверг сообщения о том, чтобы начать переговоры по ядерной программе. Он отметил, что данный исход событий его даже не удивляет.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.