Нетаньяху заявил о неготовности Ирана к переговорам по ядерной программе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран отверг сообщения о том, чтобы начать переговоры по ядерной программе. Он отметил, что данный исход событий его даже не удивляет, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

«Я не удивлен. Они хотят продолжить эти фиктивные переговоры, в ходе которых они лгут, обманывают и водят США за нос. И у нас есть очень надежная разведывательная информация об этом (о желании Ирана создать ядерное оружие — ред.)», — заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, Иран продолжает наращивать собственный ядерный потенциал параллельно с арсеналом баллистических ракет. Глава Израиля утверждает, что ракеты Иран применяет против мирного населения его страны.

Нетаньяху подчеркнул, что не позволит создать для Израиля угрозы под прикрытием переговоров.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.