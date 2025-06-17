Иранские ПВО сбили еще один израильский истребитель

Mehr: Иранские ПВО сбили израильский военный самолет
Политика

По данным иранского информагентства Mehr, силы противовоздушной обороны Ирана на юго-западе страны уничтожили израильский военный самолёт, сообщает ТАСС.

Пилот воздушного судна успел катапультироваться, однако его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

Ранее в столице Ирана Тегеране активно работала систем ПВО — взрывы раздавались в северной, западной и восточной частях города.

14 июня иранские ПВО сбили израильский истребитель F-35 в западном регионе страны. Пилот был пленен.