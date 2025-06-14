Nournews: военные Ирана взяли в плен сбитого израильского летчика
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По данным агентства Nournews, военнослужащие иранских Сухопутных войск взяли в плен израильского летчика из сбитого истребителя, сообщает ТАСС.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана заявила, что средства ПВО Ирана сбили истребитель F-35, принадлежащий ВВС Израиля.
Предположительно, речь идет уничтожении второго самолета F-35. Он был сбит над западной частью республики.
В израильской армии никак не комментировали данную информацию.