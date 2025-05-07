Спецпосланник США не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что Уиткофф должен был провести неофициальную встречу с членами СБ ООН по теме Газы. Встреча прошла в миссии США при ООН.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва готова начать переговорный процесс с Киевом и при этом не собирается ставить предварительных условий.

Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что в настоящее время Москва не слышит никакой реакции со стороны Киева относительно вопроса урегулирования конфликта.