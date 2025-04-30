Песков: Москва не слышит реакции Киева на готовность к урегулированию конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва не слышит никакой реакции со стороны Киева относительно вопроса урегулирования конфликта. Об этом официальный представитель Кремля сказал на площадке федерального просветительского марафона «Знание. Первые», пишет РИА Новости .

Песков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин открыт для Киева. Он готов использовать политико-дипломатические методы для того, чтобы завершить украинский конфликт, однако на Украине на это не реагируют.

«Но ситуация такая, какая есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева», — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение Путина приостановить боевые действия на несколько дней в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом об урегулировании конфликта без предварительных условий.

С 28 по 30 апреля в 10 российских городах, в том числе в Москве, Казани, Перми и Южно-Сахалинске проходит марафон «Знание. Первые». Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. В рамках форума ранее Песков заявил, что России повезло с тем, что ее президент — Владимир Путин.