Песков: Москва не слышит реакции Киева на готовность к урегулированию конфликта
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва не слышит никакой реакции со стороны Киева относительно вопроса урегулирования конфликта. Об этом официальный представитель Кремля сказал на площадке федерального просветительского марафона «Знание. Первые», пишет РИА Новости.
Песков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин открыт для Киева. Он готов использовать политико-дипломатические методы для того, чтобы завершить украинский конфликт, однако на Украине на это не реагируют.
«Но ситуация такая, какая есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева», — заявил Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение Путина приостановить боевые действия на несколько дней в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом об урегулировании конфликта без предварительных условий.
С 28 по 30 апреля в 10 российских городах, в том числе в Москве, Казани, Перми и Южно-Сахалинске проходит марафон «Знание. Первые». Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. В рамках форума ранее Песков заявил, что России повезло с тем, что ее президент — Владимир Путин.