Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России по-настоящему повезло, так как такой большой страной руководит президент Владимир Путин, пишет ТАСС .

Песков сделал соответствующее заявление на просветительском марафоне общества «Знание». Пресс-секретарь президента РФ уверен, что глава государства — главное везение страны.

«Путин — президент нашей страны, и нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — сказал Песков.

В России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 28 по 30 апреля проходит марафон «Знание. Первые». Различные мероприятия марафона проводятся в 10 городах РФ, в том числе в Москве, Казани, Севастополе и Южно-Сахалинске.