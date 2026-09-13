Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с депутатом Мособлдумы, олимпийским чемпионом Александром Легковым проверил, как ведется строительство многофункционального медицинского комплекса на улице Коминтерна в Мытищах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ее возводят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На площадке завершен нулевой цикл. На сегодняшний день строители занимаются монолитными конструкциями надземных этажей.

«Наш президент уделяет первостепенное внимание вопросам доступности и качества медицинской помощи. При его поддержке мы реализуем масштабные проекты в сфере здравоохранения, и строительство Мытищинской многопрофильной больницы — яркий тому пример», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что новая клиника станет одной из крупнейших на северо-востоке Подмосковья. В ней высокотехнологичную помощь смогут получать более 1,2 млн жителей Мытищ, Королева, округа Пушкинский, Щелкова, Долгопрудного, Лобни, Фрязина, Ивантеевки.

«Людям больше не придется ехать на сложные операции в столицу или другие отдаленные центры — все лучшее оборудование, передовые операционные, собственный сосудистый центр и современный роддом будут сосредоточены в одном месте», — добавил губернатор.

Оборудование и строительство больницы

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Семиэтажный медкомплекс площадью свыше 110 тыс. кв. м планируют построить к 2030 году. Он объединит более 20 стационарных профилей, включая терапию, хирургию, травматологию, а еще консультативно-диагностический, перинатальный и региональный сосудистый центры.Больницу оснастят тяжелым диагностическим оборудованием последнего поколения, среди которых аппараты КТ и МРТ.

Приемное отделение в медучреждении организуют по системе «Триаж»: поступающих экстренных пациентов разделят на потоки по степени тяжести («красный», «желтый» и «зеленый»), что позволит оказывать реанимационную помощь без потери драгоценных минут. Особое внимание уделят комфорту пациентов: все палаты сделают одно- и двухместными, оснастят индивидуальными санузлами. Для экстренной доставки тяжелых больных оборудуют вертолетную площадку санавиации. На прилегающей территории сделают многоуровневый паркинг и благоустроенные зоны отдыха.

«Строительство многофункционального медцентра идет полным ходом. Сейчас активная фаза монолитных работ: на первом блоке они уже полностью завершены, на корпусах со второго по пятый заливка продолжается. Параллельно приступаем к кирпичной кладке наружных стен и переносу инженерных сетей. На площадке — 240 специалистов и семь единиц тяжелой техники», — рассказал начальник участка Николай Филиппович.

Медпомощь для жителей

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Новый многофункциональный медкомплекс позволит жителям проходить недалеко от дома весь комплекс лечения — от первичного обследования и точной диагностики до сложнейших высокотехнологичных операций и реабилитации.

«Здорово, что по всей Московской области создаются большие медицинские кластеры — это и флагманский детский центр имени Рошаля в Красногорске, и крупные больницы в Балашихе, Мытищах», — отметил Легков.

Он уточнил, что в едином комплексе заработают стационар, региональный сосудистый центр и современный родильный дом.

«Мы видим, как на площадке кипит работа: строители трудятся и днем, и ночью. Сейчас полным ходом заливают монолитный каркас зданий. График напряженный, впереди большой фронт работ, включая закрытие контура и внутреннюю отделку. Приятно видеть, какими темпами идет строительство этого передового медицинского центра», — заключил депутат.

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