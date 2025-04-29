Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии по случаю Дня Победы — это начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которое предложила Украина — ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие», — объяснил министр.

Комментируя идею украинских властей о прекращении огня на 30 дней, Лавров сказал, что «мы прекрасно знаем цену заявлениям Киева».

Российские войска прекратят вести боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Кремль заявлял, что Россия объявляет перемирие по гуманитарным соображениям и надеется, что Украина последует этому примеру. Если же ВСУ нарушат режим прекращения огня, то российская армия будет готова дать адекватный и эффективный ответ.