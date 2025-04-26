Путин заявил о готовности начать переговоры с Киевом без предварительных условий

Российский президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва готова начать переговорный процесс с Киевом и при этом не собирается ставить предварительных условий, сообщает РИА Новости .

«В ходе вчерашнего общения (25 апреля — ред.) с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путин уже неоднократно говорил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной.

Ранее Киев сделал аналогичное заявление о готовности начать переговоры, однако с условием полного прекращения огня как в воздухе и на суше, так и в море.