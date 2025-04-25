Reuters: Украина готова немедленно начать переговоры с Россией, но есть условие

Киев заявил о готовности незамедлительно начать переговорный процесс с Москвой по урегулированию конфликта при условии безоговорочного прекращения огня в небе, на суше и в море. Данный пакет предложений Украины и Европы уже передан США, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В пакете предложений говорится, что не только Россия, но и Украина должна взять на себя обязательства по прекращению огня в небе, на суше и в море. Только после этого, по версии Киева, страны смогут немедленно начать переговоры по технической реализации урегулирования конфликта с участием США и стран Европы.

Стоит отметить, что пакеты предложений США и Украины по урегулированию конфликта отличаются друг от друга по основным вопросам, которые касаются территориальных нюансов, санкций против России и гарантий безопасности Украине.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Крым останется частью России в рамках завершения украинского конфликта.