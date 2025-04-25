Трамп: Крым признается российским в рамках сделки по Украине

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с Time раскрыл некоторые детали предложения по сделке об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Крым — останется частью России, пишет РИА Новости .

«Крым останется с Россией», — заявил лидер США.

Трамп в течение последних трех месяцев активно принимает участие в решении украинского конфликта. Он настаивает на том, что боевые действия нужно завершить как можно скорее, чтобы спасти жизни людей как с одной, так и с другой стороны, а также перестать тратить огромные деньги на поддержание конфликта. Однако американский лидер также заявил, что «опустит руки», если Украина или Россия устроят саботаж.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры по Украине с участием двух представителей США — спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, но они заявили, что не приедут. Позднее из переговоров вышли представители Франции и Великобритании. В итоге украинская сторона провела переговоры на «экспертном уровне», но с кем — неизвестно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Крым действительно может остаться с Россией из-за растущего давления на Украину со стороны Америки.