Трамп: США выйдут из переговоров по Украине в случае их саботажа

Американский президент Дональд Трамп 18 апреля заявил, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса по украинскому кризису, если произойдет какой-либо саботаж, пишет РИА Новости .

Трамп подчеркнул, что Штаты не ставят перед собой сроки по завершению украинского кризиса, однако эта история не должна растягиваться на долгий период.

«У нас нет конкретного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать все это быстро», — пояснил он.

Президент США также отметил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине в случае саботажа. Речь идет о срыве переговоров с любой стороны процесса.

Ранее Трамп сообщил, что принял решение полностью остановить военную помощь Киеву.