Кличко допустил отказ Украины от территорий для заключения мира с Россией

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что из-за растущего давления со стороны американского президента Дональда Трампа Украине придется отказаться от территорий для заключения мирного соглашения с РФ, сообщает РИА Новости .

«Один из сценариев — это <…> отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», — сказал Кличко в интервью BBC.

Градоначальник ждет, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять «болезненное решение». При этом он подчеркнул, что президент не обсуждал с ним детали возможного урегулирования конфликта.

Накануне запланированные переговоры между американской, европейской и украинской делегациями в Лондоне сорвались. Причиной стала принципиальная позиция Киева, не готового обсуждать территориальные уступки, включая признание Крыма российским.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит в последний момент. Вслед за ними от участия отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, в результате встреча прошла на уровне заместителей.

Трамп же резко раскритиковал Зеленского, заявив, что его нежелание идти на компромиссы подрывает мирный процесс. Американский лидер предупредил, что без скорейшего урегулирования конфликта Украина может потерять государственность в течение 3 лет.