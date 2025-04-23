Трамп задался вопросом, почему Украина не боролась за Крым 11 лет назад

В своем посте в соцсети Truth Social Трамп отметил, что Крым был потерян много лет назад при администрации тогдашнего американского президента Барака Обамы и не должен быть предметом обсуждения.

«Никто не просит Зеленского признавать Крым российским. Но если он хочет вернуть его — почему не боролись за Крым 11 лет назад, когда он был отдан без единого выстрела?» — задался вопросом президент США.

Трамп подчеркнул, что у Киева есть два варианта: стремиться к миру или продолжать воевать еще несколько лет, что может привести к потере всей страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает аннексию Крыма и считает полуостров своей территорией. Он отметил, что любые обсуждения по этому вопросу лишь затягивают конфликт.