Совбез ООН рассмотрит ситуацию вокруг Гуцул в четверг

Россия настояла на том, чтобы Совет безопасности ООН рассмотрел ситуацию вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к лишению свободы сроком на семь лет, сообщает РИА Новости .

Заседание пройдет в закрытом формате в четверг. Также по запросу России будут проведены закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Заседания по этим вопросам запланированы на 22:00 по московскому времени.

Ранее суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам тюрьмы за незаконное финансирование партии «Шор». Сама она считает этот приговор политически мотивированным. Политик хочет обжаловать решение суда.

Между тем журналистка и спикер Маргарита Симоньян отреагировала на приговор Гуцул. По ее словам, причастные к этому делу тоже понесут ответственность.