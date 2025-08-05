Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы

«Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора — ее доставят в тюрьму прямо из зала суда», — заявила адвокат Наталья Байрам.

Перед зданием суда собрались сторонники Гуцул. Сотрудники правоохранительных органов оцепили квартал. Перед оглашением приговора Гуцул отметила, что будет бороться до конца.

О задержании Гуцул стало известно в конце марта текущего года. Официальный Кишинев обвинил ее в причастности к незаконному финансированию политической партии «Шор». Также башкан (название высшего должностного лица в Гагаузской автономии — ред.) якобы на российские деньги финансировала избирательную кампанию в 2023 году.

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