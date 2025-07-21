Уже не товарищи: почему отношения России с бывшими республиками СССР ухудшаются и что будет дальше

В чем причины антагонизма между РФ и окружающими ее странами, многие из которых формально являются союзниками России, и как можно улучшить ситуацию, читайте в материале РИАМО.

Начало спецоперации на Украине, охлаждение отношений с Арменией и конфликт с Азербайджаном – только самые яркие эпизоды процесса, о котором специалисты говорят давно и который заключается в утрате Россией былого влияния в странах, ранее входивших в состав Российской империи, а затем СССР. В разговоре с РИАМО большинство экспертов подчеркнули, что сложившаяся ситуация – результат действия объективных исторических законов, а не ситуационного политического волюнтаризма.

Вместо союзничества – иждивенчество

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Политолог, историк, искусствовед Александр Севастьянов согласился с тем, что все бывшие советские республики, за исключением Белоруссии, постепенно уходят от союзнических отношений с Россией. Более того, все они питают в отношении России в той или иной степени иждивенческие настроения.

«То есть, с одной стороны, пытаются получать от нас на льготных условиях энергоносители и прочие блага, а с другой, ищут в мире альтернативные центры силы, к которым предпочитают присоединяться» Александр Севастьянов Политолог, историк

По мнению Севастьянова, эти метаморфозы происходят под влиянием двух объективных исторических законов.

Первый – это «закон колониальной неблагодарности», о котором в свое время писал английский исследователь Доминик Ливен. Его суть в том, что если государство когда-то имело колонии или страны-сателлиты, то как бы оно ни способствовало их подъему и развитию в прошлом, вместо благодарности в итоге все равно получит обвинения в колониализме, эксплуатации и т.п.

Именно это происходит в бывших советских республиках, полагает Севастьянов, где и в школах, и в вузах история преподается только с одним уклоном: Россия выглядит как бывший оккупант, угнетатель.

«И никто не вспоминает об огромных ресурсах – человеческих, материальных, финансовых, – которые Советская Россия, отрывая от себя, закачивала в эти республики, строя там индустрию, развивая сельское хозяйство, науки, искусства, образование» Александр Севастьянов Политолог, историк

Второй закон, который привел к развалу СССР в 1991 году и который Севастьянов называет «первым законом элит», сформулировал еще Юлий Цезарь. Тогда он звучал так: «Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме».

Именно национальные элиты советских республик, по мнению собеседника РИАМО, стали могильщиком Советского Союза, причем взрастил их сам ЦК КПСС, располагавшийся в Москве.

«Понятно, что нельзя управлять подвластными государствами, не опираясь на местную элиту. Но, скажем, Сталин периодически эту элиту нивелировал, не давал ей полновластия. А после Сталина произошел отрыв республик от центра, и занимались этим именно элиты, которые понимали, что лучше быть первыми в пусть зависимой, пусть нищей, пусть коленопреклоненной стране, чем членами Политбюро ЦК КПСС, которых в любой момент могут вызвать на ковер, пропесочить, снять с должности, отправить в ссылку, в тюрьму, куда угодно. То есть все эти элиты устремились к полновластию и ради этого развалили Советский Союз», – считает собеседник РИАМО.

Корни иждивенчества советских республик уходят к Ленину

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Севастьянов напомнил, что к моменту развала Советского Союза у ЦК КПСС в руках была вся армия, все КГБ, все финансы, вся экономика, все МВД.

«Но включились национальные эмоции, против которых все эти аппаратные инструменты оказались бессильны. Потому что ЦК КПСС никогда не осмеливался делать ставку на ту единственную скрепу Советского Союза, которая в реальности существовала и на которую можно было опереться, – на русский народ», – отметил эксперт.

По мнению Севастьянова, русский народ всегда находился не просто на периферии интересов КПСС, но в положении принудительного донорства:

«Это произошло еще при Ленине, на X съезде партии, когда официально была провозглашена доктрина, что русский народ – в прошлом народ-колонизатор, народ-эксплуататор, народ, который Ленин называл “держимордой” и который якобы угнетал прочие национальные меньшинства. И вот, значит, за счет русского народа – об этом говорил Ленин, об этом говорил Бухарин – нужно поднимать национальные окраины. Как бы возмещая, компенсируя им эту былую роль русских как угнетателей».

В результате, как рассказал собеседник РИАМО, в 20-е и 30-е годы из РСФСР изымались огромные ресурсы и посылались в остальные республики, чтобы их «задобрить, улестить, взять на короткий поводок и заставить ласкаться к ноге, как говорят собачники». И эта политика продолжалась до тех пор, пока стоял Советский Союз и была власть ЦК КПСС, подчеркнул Севастьянов.

А вот после краха СССР Россия начала меньше давать бывшим советским республикам забесплатно.

«Ну и, естественно, эти республики стали коситься в сторону России: “Ах, вы нам меньше даете? Ну так получите меньшую лояльность”. Это совершенно понятно», – резюмировал эксперт.

Причиной охлаждения отношений с Россией был подростковый кризис

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По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, люди, которые после развала СССР рассчитывали на сохранение единого пространства, исходили из того, что у бывших членов Союза – общая экономика.

«Что так и было. Но они не понимали, что люди, правящие новыми государствами, хотели иметь свою национальную экономику. Причем не с точки зрения экономического смысла (экономического смысла это не имело), а с точки зрения политической целесообразности. “Желаю быть президентом своей республики”, и все», – отметил собеседник РИАМО.

При этом разные страны избрали разные пути «отклеивания» от общей экономики:

«Кто-то, как Молдавия, Украина, Таджикистан, начали рвать просто с места. Набили много шишек, но создали национальную экономику или ее видимость. То есть она получалась всегда, эта национальная экономика, но такая маленькая-маленькая, потому что в ходе выдирания из союзной она еще уменьшалась в размерах».

Другие же страны, такие как Казахстан и Белоруссия, действовали менее «шоковыми» методами.

«Вот Белоруссия почему с нами? Потому что главный принцип, поставленный белорусским руководством, – не столько развить, сколько сохранить. И действительно, на какой-нибудь там 2005 год Белоруссия потеряла меньше всех за тяжелые 90-е. Но за счет чего? За счет сохранения старых контактов и связей и, главное, уровня экономического развития. То есть давайте модернизироваться не будем, ну или почти не будем, но зато все связи, наработанные в СССР, будут с нами. Это просто стратегический выбор: можно так, а можно так. Белорусы выбрали один путь, армяне или украинцы – другой», – рассказал Журавлев.

Собеседник РИАМО отметил и другой аспект проблемы: более важный, чем экономический, – а именно восприятие России как наследника СССР.

«Все страны, вошедшие в СНГ, поначалу воспринимали нас как отцов или старших братьев. А у них подростковый кризис был. Им уже не экономически и даже не ради сохранения власти, а принципиально важно было быть не Россией. Конечно, на этом сыграли те же американские шпионы на Украине, например. Но базовая основа этого процесса была не в действиях шпионов, а в изначальной подростковой схеме: “Как угодно, но не так, как мама с папой”», – полагает Журавлев.

России нужно уйти от методики «дойной коровы»

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По мнению Дмитрия Журавлева, Россия может выстроить нормальные отношения с республиками бывшего СССР, но для этого ей нужно перестать бесплатно раздавать им ресурсы, взамен уговаривая любить себя. Вместо этого, считает собеседник РИАМО, необходимо выстраивать разговор с соседями на основе учета взаимных интересов.

Одной из проблем на этом направлении является недостаточная концентрация переговорных усилий, полагает Журавлев – выстраивание отношений с Европой, США и Китаем для РФ экономически более важно. Но если перенаправить сюда необходимое количество высококлассных специалистов, можно добиться хороших результатов, полагает эксперт.

«Другой вопрос, что, например, позиции русского языка в этих странах мы не то чтобы совсем не удержим, но удержим уже не на том привилегированном уровне, который у нас был. Вот в Казахстане власти против русского языка не выступают – но при этом из их варианта ЕГЭ он исключен», – отметил эксперт.

Результат СВО будет иметь решающее значение

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Как полагает Сергей Марков, развитие отношений с бывшими советскими республиками возможно только после завершения СВО.

«А пока они сотрудничают с точки зрения того, что совместно с Россией обходят антироссийские санкции и получают на этом прибыль. И ожидают, когда же закончится СВО» Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

По мнению Маркова, если Россия сможет победить в СВО и одновременно добиться снятия с себя «сверхсанкций», то отношения с соседями во многом вернутся «и даже, может быть, усилится российское влияние». Если же нет, то российское влияние будет по-прежнему падать.

Как полагает Александр Севастьянов, хорошим результатом СВО для России станет присоединение к РФ всей Новороссии и Левобережья Украины. А вот остальная часть соседней страны, включая Киев, вряд ли вернется в состав российского государства – слишком долго там «вытравливали все русское».

В целом собеседник РИАМО видит для России хорошие перспективы только в отношениях с Белоруссией и отчасти с Азербайджаном. По мнению Севастьянова, последний нужен России как союзник и медиатор для контактов со всем остальным мусульманским миром, а нынешний конфликт может носить ситуационный характер и разрешиться благополучно. Что же касается остальных республик бывшего СССР, то они будут и дальше дрейфовать от России, считает эксперт.