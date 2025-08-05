Известная журналистка и спикер Маргарита Симоньян заявила, что причастные к делу главы Гагаузии Евгении Гуцул тоже понесут ответственность, сообщает «Царьград» .

5 августа главу автономного образования Гагаузия в Моладии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы в Кишиневе. Суд подтвердил ее виновность в незаконном финансировании партии «Шор»: она якобы ввозила в Молдавию из России деньги, полученные от преступной группировки.

Дело началось в апреле 2024 года, но арестовали Гуцул только в марте 2025 года: она якобы собиралась бежать в Россию.

Адвокаты девушки намерены обжаловать приговор, пока она находится в 13-м пенитенциарном изоляторе.

Партия «Шор» принадлежит молдавскому политику и предпринимателю Илану Шору: его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в 2017 году за мошенничество в банковской сфере.