Сморчки и моринга: стало известно, чем ужинал Путин в Индии
Российский лидер Владимир Путин поужинал на приеме президента Индии Драупади Мурму. Она угостила его вегетарианскими блюдами, сообщает ТАСС.
Сначала Путину подали бульон из листьев моринги и бобов мунг. Из закусок — фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.
Основное блюдо состояло из рулета из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеного шпината, пажитника и свежего горошка в пряной горчичной заправке. Также российскому лидеру были предложены запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе.
Были среди блюд и тушеные с томатом и луком бобы и рис басмати. В качестве десерта на столе стояли теплая миндальная халва с поджаренными орехами, индийское мороженое и соки.
Во время ужина президенты слушали отрывок сюиты из балета «Щелкунчик», песню «Калинка» и известные индийские мелодии.
Путин прибыл в Индию с официальным визитом. Ранее он провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. После встречи российский лидер отметил, что РФ готова кратно увеличить закупку товаров и услуг у Индии.
