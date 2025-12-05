Сморчки и моринга: стало известно, чем ужинал Путин в Индии

Путину подали вегетарианский ужин из сморчков и моринги в Индии

Российский лидер Владимир Путин поужинал на приеме президента Индии Драупади Мурму. Она угостила его вегетарианскими блюдами, сообщает ТАСС .

Сначала Путину подали бульон из листьев моринги и бобов мунг. Из закусок — фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени в стиле момо с овощами и водяным орехом.

Основное блюдо состояло из рулета из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеного шпината, пажитника и свежего горошка в пряной горчичной заправке. Также российскому лидеру были предложены запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе.

Были среди блюд и тушеные с томатом и луком бобы и рис басмати. В качестве десерта на столе стояли теплая миндальная халва с поджаренными орехами, индийское мороженое и соки.

Во время ужина президенты слушали отрывок сюиты из балета «Щелкунчик», песню «Калинка» и известные индийские мелодии.

Путин прибыл в Индию с официальным визитом. Ранее он провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. После встречи российский лидер отметил, что РФ готова кратно увеличить закупку товаров и услуг у Индии.

