Путин: Россия готова кратно увеличить закупку товаров и услуг у Индии

Российские компании выражают заинтересованность в расширении импорта индийской продукции и сервисов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Выступая на пленарном заседании российско-индийского форума импортеров, Путин отметил, что российский бизнес готов существенно увеличить объемы закупок индийских товаров и услуг по широкому спектру позиций, учитывая значительный торговый профицит, сложившийся в пользу России.

«С учетом существенного торгового профита в пользу России, российский бизнес, наши предприятия готовы кратно увеличить закупки у Индии товаров и услуг по самой обширной номенклатуре», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин с рабочим визитом прибыл в Индию. Местные опасались, что обезьяны могут испортить официальную часть прибытия российского президента, но этого не случилось. Животные не стали залезать на фасад дворца главы государства, пока не завершилась официальная часть церемонии.

Ранее Путин и индийский премьер Нарендра Моди провели переговоры, которые длились более двух часов. Российский лидер назвал эту встречу полезной и продуктивной, а также поблагодарил премьера Индии за общение тет-а-тет.

