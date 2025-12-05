Обезьяны не испортили церемонию прибытия Путина в Индию

Обезьяны не испортили официальную церемонию приезда президента России Владимира Путина в Индию. Никто из животных не залез на фасад дворца главы государства, рассказал корреспондент газеты «Известия» .

Обезьяны не делали этого до конца церемонии. В Индии таких млекопитающих более 50 млн особей.

Их можно встретить абсолютно везде. Некоторые обезьяны ходят даже по территории президентского дворца в индийском Нью-Дели.

На записи корреспондент показал, что обезьяны залезли на фасад здания. Однако это произошло уже после того, как прошла официальная церемония прибытия Путина.

На видео одна обезьяна залезла на фасад и подошла к своим собратьям. Затем они втроем пошли в неизвестном направлении. Некоторые млекопитающие просто сидели на фасаде.

