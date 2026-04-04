Австриец отправил коробку с раненым котом в Германию

20-летний молодой человек отправил раненого кота в посылке в ФРГ. Животное случайно обнаружили в сортировочном центре в Австрии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Kronen Zeitung.

Работники почты увидели, что груз поврежден. Затем они открыли коробку.

В ней сидел серый кот. Животное посадили в коробку без еды и воды. При этом проехать коту предстояло более суток.

Животное отправил в Германию 20-летний молодой человек. Он сказал, что кота якобы украли. Мужчину осудили за жестокое обращение с животными и дали условный срок — полгода.

