В Центральной детской библиотеке Мытищ прошла встреча с автором книг

2 апреля в рамках Международного дня детской книги в Центральной детской библиотеке г. о. Мытищи состоялась творческая встреча с членом Союза детских и юношеских писателей Ольгой Клушиной. Мероприятие прошло в обновленном пространстве библиотеки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

По словам заведующей Центральной детской библиотекой Ларисы Калининой, сотрудничество с автором позволяет приглашать ее в гости.

«Ольга совсем недавно выпустила новую книгу — и именно с этим свежим литературным творением она сегодня познакомила наших деток. Такие встречи вдохновляют ребят и пробуждают интерес к чтению», — сказала Калинина.

Во время встречи писательница не только пообщалась с юными читателями, но и провела различные интеллектуальные игры. Как отметили организаторы, участвуя в разных интеллектуальных играх, гости мероприятия демонстрировали отличные знания в разных областях и даже в области «фольклорного населения леса», порадовав писательницу своей эрудицией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.