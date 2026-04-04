Дождь начнется в Московском регионе около 18:00 и продолжится ночью

Вечером в субботу в Москве и Подмосковье ожидается дождь, который усилится ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Осадки начнутся около 18:00. Затем произойдет небольшой перерыв, после чего дождь польет с усиленной интенсивностью. Ночью может выпасть до 2 мм осадков.

При этом в Московском регионе похолодает. Столбики термометров в столице будут показывать 2-4 градуса тепла, а температура по области составит от нуля до плюс 5 градусов.

Также прогнозируется сильный ветер. Его скорость может составлять 6-11 м/с. Днем в воскресенье будет дождливо. В Москве столбики термометров покажут не выше плюс 9 градусов, в Подмосковье — плюс 5-10 градусов.

В предстоящие двое суток на погоду в Московском регионе и Центральной России в целом будет влиять циклон. Ожидается, что его центр с северо-запада Европейской России переместится в Поволжье, что станет причиной дождей.

Ранее жителей столицы уже предупреждали о дождях на выходных. В воскресенье столица окажется в тыловой части циклона. Сохранится облачная погода с осадками, ветер сменится на северо-западный и усилится.

