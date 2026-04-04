Овцебык Фунтик устроил перестановку в своем жилище в Московском зоопарке
Овцебык Фунтик стал взрослым самцом. Он устроил перестановку в вольере, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Фунтик поменял ландшафт своего жилища. Ему не понравилось, что ветка лежит в определенном месте. Он перенес ее в другое, используя рога.
Также овцебыку не понравилось, как лежит бревно. Тогда он боднул его и передвинул.
На опубликованной записи Фунтик медленно, пафосно несет ветку на своих рогах. Затем бежит к бревну. Подойдя к нему, несколько раз бодает и передвигает по своему усмотрению.
