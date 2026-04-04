Захарова заявила, что была потрясена словами Буша-младшего об убийстве русских
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что была шокирована признанием бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в том, что задача Украины — «убить как можно больше русских», сообщает РИА Новости.
В мае 2022 года у пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) состоялся разговор с экс-президентом США Бушем-младшем. Тот в ходе беседы заявил, что у Украины есть задача «убить как можно больше русских».
Захарова на медиафоруме «Юнкор» заявила, что слова Буша-младшего ее сильно потрясли. Она подчеркнула, что особенно шокирующе данные слова об убийстве русских звучат из уст человека, который «пожимал руки главам государств, в том числе нашей страны, заверял в том, что они хотят выстраивать с нами прагматичные отношения сотрудничества».
Джордж Буш-младший возглавлял США в 2001–2009 годах.
Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет расставаться с властью и готов «подвергнуть народ новым ужасам» ради ее сохранения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.