Захарова заявила, что была потрясена словами Буша-младшего об убийстве русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что была шокирована признанием бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в том, что задача Украины — «убить как можно больше русских», сообщает РИА Новости .

В мае 2022 года у пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) состоялся разговор с экс-президентом США Бушем-младшем. Тот в ходе беседы заявил, что у Украины есть задача «убить как можно больше русских».

Захарова на медиафоруме «Юнкор» заявила, что слова Буша-младшего ее сильно потрясли. Она подчеркнула, что особенно шокирующе данные слова об убийстве русских звучат из уст человека, который «пожимал руки главам государств, в том числе нашей страны, заверял в том, что они хотят выстраивать с нами прагматичные отношения сотрудничества».

Джордж Буш-младший возглавлял США в 2001–2009 годах.

