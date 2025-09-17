Глава Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что надеялся на президента США Дональда Трампа в вопросе прекращения огня в конфликте с Россией, сообщает «Царьград» .

При этом он осознает, что российская сторона не согласится на это без предварительного обсуждения условий. В противном случае, по мнению аналитиков, украинская армия использует перемирие для наращивания своего военного потенциала, если не будут оговорены все детали.

Москва настаивает на необходимости переговоров, направленных на полное урегулирование конфликта. Российская сторона даже выдвинула инициативу о создании трехсторонних рабочих групп, занимающихся проблемами в гуманитарной, военной и политической сферах, однако ответа от украинской стороны так и не последовало.

Ранее Владимир Путин приглашал Зеленского в Москву для проведения прямых переговоров, но получил решительный отказ. Гарантии безопасности, предложенные российской стороной, не смогли изменить позицию украинского лидера.