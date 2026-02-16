сегодня в 21:07

СМИ: российская делегация прилетит на переговоры в Женеву рано утром во вторник

Российские представители прибудут в Женеву на трехсторонние переговоры России, США и Украины рано утром во вторник, сообщает ТАСС .

По словам источника агентства, отечественные переговорщики прилетят в Женеву около пяти-шести часов утра 17 февраля. Обратный путь у них запланирован на вечер 18 февраля.

Это предварительное время. По словам источника ТАСС, «все может переиграться».

Ранее отмечалось, что делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширят до 20 человек. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудят широкий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.

