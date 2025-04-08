СМИ: разногласия между США и ЕС по SWIFT могут мешать переговорам
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Европейский союз сомневается в необходимости предоставить Россельхозбанку ограниченный доступ к платежной системе SWIFT, а Дональд Трамп может отказаться от сотрудничества с ЕС. Все это помешает переговорам по прекращению огня на Украине, сообщает «Царьград».
«Разногласия между США и Европой касательно снижения санкционного давления на Россию могут привести к значительным последствиям для мирных инициатив по Украине», — пишет издание Responsible Statecraft.
Смягчение санкций могло бы содействовать облегчению процесса экспорта российской продукции в Европу, но пока ситуация не развивается.
Член дипломатической делегации РФ Григорий Карасин заявил, что на переговорах с США в Эр-Рияде стороны обсуждали, в том числе и подключение российского банка к системе SWIFT.
Ранее США продлили санкционное исключение для налоговых платежей в Россию.