СМИ: разногласия между США и ЕС по SWIFT могут мешать переговорам

Европейский союз сомневается в необходимости предоставить Россельхозбанку ограниченный доступ к платежной системе SWIFT, а Дональд Трамп может отказаться от сотрудничества с ЕС. Все это помешает переговорам по прекращению огня на Украине, сообщает «Царьград» .

«Разногласия между США и Европой касательно снижения санкционного давления на Россию могут привести к значительным последствиям для мирных инициатив по Украине», — пишет издание Responsible Statecraft.

Смягчение санкций могло бы содействовать облегчению процесса экспорта российской продукции в Европу, но пока ситуация не развивается.

Член дипломатической делегации РФ Григорий Карасин заявил, что на переговорах с США в Эр-Рияде стороны обсуждали, в том числе и подключение российского банка к системе SWIFT.

Ранее США продлили санкционное исключение для налоговых платежей в Россию.