США продлили санкционное исключение для налоговых платежей в Россию

Администрация США продлила специальную лицензию, разрешающую американским гражданам и компаниям осуществлять налоговые платежи в российский бюджет, пишет «КоммерсантЪ» .

Соответствующее исключение из санкционного режима, введённого указом № 14024, будет действовать до 9 июля 2025 года, согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разрешение касается платежей в ЦБ РФ, Минфин и Фонд национального благосостояния и позволяет уплачивать налоги, сборы, пошлины и получать необходимые разрешения.

Это решение сохраняет важный канал для американского бизнеса, продолжающего операции в России, несмотря на санкционный режим. Эксперты отмечают, что подобные исключения демонстрируют прагматичный подход Вашингтона, позволяющий компаниям соблюдать местное законодательство, избегая при этом санкционных рисков.

Норма действует с 2022 года и регулярно продлевается (последний раз было до января 2025).