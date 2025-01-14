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Американские компании заплатили в России рекордный налог на прибыль

Весь крупный американский бизнес оказался в топ-10 крупнейших иностранных налогоплательщиков в России. Всего американцы заплатили Москве 1,2 млрд долларов налога на прибыль, сообщает РИА Новости .

Крупнейший производитель табачных изделий Philip Morris перечислил в бюджет РФ 220 млн долларов, компания по производству напитков PepsiCo — 135 млн, производитель кондитерских изделий Mars — 99 млн, Procter & Gamble — 67 млн, производитель кондитерских изделий Mondelez — 62 млн.

Также инвестиционный банк Citigroup перевел России 53 млн, сельскохозяйственная компания Cargill — 50 млн, фармацевтическая компания Johnson & Johnson — 42 млн, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic — 34 млн и Weatherford — 32 млн.

Происходящее вызвало негативную реакцию на Украине, так как налоговые взносы некоторых компаний в Москве превышают гуманитарные отчисления Киеву.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал абсолютным позором решение американских компаний платить налоги в бюджет РФ. Он подчеркнул, что своими действиями бизнес США спонсирует проведение СВО.