Бывший посол США в России Майкл Макфол высказался о решении американских компаний платить налоги в бюджет России. Сумма выплат составляет 1,2 млрд долларов, сообщает «Лента.ру» .

Макфол заявил, что решение 123 американских компаний остаться в России — это абсолютный позор. По его словам, через соблюдение российского законодательства и с помощью выплат налогов, бизнес США спонсирует проведение СВО.

По итогам 2023 года американские компании оказались крупнейшими налогоплательщиками в России. Больше всех заплатила компания Philip Morris International (220 млн долларов). На втором месте PepsiCo (135 млн долларов), на третьем — Mars (99 млн долларов).

Ранее аналитик Дэвид Голдман указал на серьезный урон, который нанесли сами себе Соединенные Штаты, инициировав блокировку российских средств. После этого многие государства пересмотрели свою финансовую стратегию.