Аналитик Дэвид Голдман указывает на серьезный урон, который нанесли сами себе Соединенные Штаты, инициировав блокировку российских средств, пишет РИА Новости .

После того как западные страны заблокировали около 300 миллиардов евро российских активов, большая часть которых — свыше 200 миллиардов — находится в бельгийской системе Euroclear, многие государства пересмотрели свою финансовую стратегию. В частности, ряд ключевых экономик, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и Китай, начали активно переориентировать свои резервы с американских ценных бумаг на золото.

«Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату», — заявил он.

Эксперт подчеркивает, что подобные действия западных стран существенно пошатнули авторитет казначейских облигаций США — фундаментального элемента долларовой системы. Решение о заморозке активов, принятое странами G7 и Евросоюзом после начала специальной военной операции России на территории Украины, спровоцировало глобальное недоверие к американским финансовым инструментам.

Российская сторона располагает инструментами для ответных мер в виде удержания западных средств, размещенных в РФ. Об этом заявил глава МИД Лавров, комментируя действия зарубежных государств по блокировке российских активов, которые московские власти характеризуют как откровенное хищение.