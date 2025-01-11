Аналитик Голдман рассказал, чем для США обернулась заморозка активов РФ
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Аналитик Дэвид Голдман указывает на серьезный урон, который нанесли сами себе Соединенные Штаты, инициировав блокировку российских средств, пишет РИА Новости.
После того как западные страны заблокировали около 300 миллиардов евро российских активов, большая часть которых — свыше 200 миллиардов — находится в бельгийской системе Euroclear, многие государства пересмотрели свою финансовую стратегию. В частности, ряд ключевых экономик, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и Китай, начали активно переориентировать свои резервы с американских ценных бумаг на золото.
«Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату», — заявил он.
Эксперт подчеркивает, что подобные действия западных стран существенно пошатнули авторитет казначейских облигаций США — фундаментального элемента долларовой системы. Решение о заморозке активов, принятое странами G7 и Евросоюзом после начала специальной военной операции России на территории Украины, спровоцировало глобальное недоверие к американским финансовым инструментам.
Российская сторона располагает инструментами для ответных мер в виде удержания западных средств, размещенных в РФ. Об этом заявил глава МИД Лавров, комментируя действия зарубежных государств по блокировке российских активов, которые московские власти характеризуют как откровенное хищение.