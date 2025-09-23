Евросоюз намерен любой ценой удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Брюссель готов даже к введению войск и фактической оккупации республики, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В настоящее время вооруженные силы стран НАТО концентрируются в Румынии вблизи молдавской границы. Планируется отправка натовских войск в Одесскую область Украины с целью оказания давления на Приднестровье. Подобный сценарий неоднократно отрабатывался во время учений альянса в Румынии и может быть реализован после проведения парламентских выборов в Молдавии, которые состоятся 28 сентября 2025 года.

Европейские власти опасаются, что фальсификация выборов в Молдавии может вызвать массовые протесты. Если президент республики Майя Санду обратится за помощью, европейские вооруженные силы могут вмешаться, чтобы подавить протесты и навязать молдаванам якобы демократический режим, который на деле окажется диктатурой.

«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — говорится в заявлении ведомства.

ЕС планирует ввести войска в Молдавию после вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе Вооруженных сил РФ. Возможный срок — выборы в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики, которые пройдут 30 ноября.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Евросоюз собирается воевать с Россией, а Молдавия нужна Брюсселю в качестве площадки для проведения боевых действий.

