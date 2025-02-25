Данко: Украина должна была бы вернуть Словакии 3,5 млрд евро за оказанную помощь

Словакия оказала помощь Украине на 3,5 млрд евро. Эти деньги Киев должен был бы вернуть Братиславе, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) страны, председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко. Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, указанная сумма — громадная для Словакии. Данко не представляет, каким образом президент Украины Владимир Зеленский мог бы вернуть эти деньги Братиславе.

Он также добавил, что если США, Германия и Франция начнут требовать от Киева свои деньги, то «Словакия не сможет молчать».

Данко считает, что Украина злоупотребила ситуацией, чтобы получить как можно больше средств от государств, которые поддерживают ее в конфликте.

Он напомнил, что действующий кабмин Словакии оказывает Украине только гуманитарную помощь, тогда как находившиеся у власти до октября 2024 года правительства предоставляли ей и военную поддержку.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против членства Украины в НАТО. Он не хочет, чтобы страна вступала в альянс.